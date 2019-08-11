منتخب السويس يعسكر في "أفريكانو" استعداداً للموسم الجديد
إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس، على إقامة معسكر مغلق في قرية أفريكانو ببرج العرب، استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".
وشهدت المرحلة الأولى من فترة الإعداد لفريق منتخب السويس، إقامة 7 مباريات ودية، والتعاقد مع 16 لاعب، وهم محمد عاطف، ومحمود كوكو، وعبد الله شلبي وأسامة مرعي، وماهر العشري ومجدي مسعد دونجا، وأحمد أبو العلا، وأشرف أنور ومحمد الصغير ومحمود المنشاوي ومحمود قطب ومحمد ناجح، وحسن بشندي، ونور العريان، وخالد لطفي، وعصام عابدين.
وخاض فرييق منتخب السويس 7 تجاربة الودية، حتى الآن، منذ بداية فترة الإعداد حيث تغلب على مركز شباب التوفيقية 9-0، والترسانة البحرية 10-0، نجران السعودي 3-2، ورأس غارب 1-0، وشباب العبور 2-0، بينما خسر أمام النصر الليبي 0-1، والتعادل مع الباطن السعودي 3-3، يوم الجمعه الماضية قبل الحصول على أجازة عيد الأضحى.
ويعود لاعبي السويس للتدريبات يوم الأربعاء المقبل، رابع أيام عيد الأضحى، لإستكمال فترة الإعداد.
ويقود الفريق السويسي فنيًا، ميمي عبد الرازق، ويعاونة إبراهيم العربي، وهيثم عبده، وغريب حافظ مدرب حراس، وفريد شوقي مدير إداري، وأحمد عمر إداري، وجمعه أنور طبيب، ومحمد شفيق علاج طبيعي، وسيد عبد الفتاح ومحمد عبد الستار، مدلكان.