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ميسي يتدخل لهزم ريال مدريد في صفقة القرن

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:51 م
ميسي يتدخل لهزم ريال مدريد في صفقة القرن
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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زعمت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يسعي لإيقاف صفقة ريال مدريد التي يسعي لحسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وقالت التقارير بأن ميسي تواصل مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وطالبه بالصبر ورفض عرض الفريق الملكي لضمه، وذلك حتي يقدم برشلونة عرضه الأخير للحصول على خدماته.


ويعد نيمار قريبا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد توصل فلورنتينو بيريز رئيس المرينجي إلى شبه اتفاق مع ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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