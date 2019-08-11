عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة ريال مدريد الجديدة

كشف الإعلامي خوسي لويس سانشيز محلل برنامج "الشرينجيتو" الشهير، عن موعد الإعلان عن صفقة انتقال دوني فان دي بيك من أياكس إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال "لويس سانشيز" في تصريحاته اليوم الأحد: "قد يتم الإعلان رسمياً عن صفقة دي بيك هذا الأسبوع بعد مُباراة أياكس".



