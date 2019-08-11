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عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة ريال مدريد الجديدة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:49 م
عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة ريال مدريد الجديدة
زيدان وبيريز
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منى العوضي
 
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كشف الإعلامي خوسي لويس سانشيز محلل برنامج "الشرينجيتو" الشهير، عن موعد الإعلان عن صفقة انتقال دوني فان دي بيك من أياكس إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وقال "لويس سانشيز" في تصريحاته اليوم الأحد: "قد يتم الإعلان رسمياً عن صفقة دي بيك هذا الأسبوع بعد مُباراة أياكس".


ودخل فان دي بيك حسابات ريال مدريد هذا الصيف بعد مستواه الجيد خلال الموسم المنصرم مع أياكس حيثُ ساهم في وصول فريقه إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.


والجدير بالذكر دي بيك انضم إلى أكاديمية أياكس للشباب في أغسطس 2014 ثم صعد بعد ذلك إلى الفريق الأول.


وينتظر أن يلعب نادي أياكس يوم الثلاثاء المقبل ضد باوك اليوناني في الجولة التأهيلية الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020.

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