الأهلي ينهي الشوط الأول بالتقدم بثنائية نظيفة أمام إطلع بره

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وإطلع بره بطل جنوب السودان، بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي المباراة بطريقة حماسية، أملا في إحراز هدف التقدم، وسط غياب تام من لاعبي المنافس والتي لم تشهد المباراة على مدار شوطها الأول بأي فرصة حقيقة أمام علي لطفي حارس مرمى القلعة الحمراء.

وشكل الأهلي عدة فرص خطيرة في بداية اللقاء، كان أبرزها الدقيقة 2 عن طريق معلول، والتي ارتدت من الحارس إلى وليد أزارو، قبل أن يشتتها خارج المنطقة.