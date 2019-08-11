"الفتة".. ماذا بحث المصريون على جوجل؟

رصد محرك البحث جوجل أبرز الموضوعات المتداولة، اليوم الأحد، 11 أغسطس، والتي جاء أبرزها أزمة نيمار وبرشلونة، وتستعرض "الفجر" أبرز هذه الموضوعات خلال السطور القادمة.

بيراميدز

حقق فريق بيراميدز الفوز برباعية مقابل هدف على نظيره إيتوال دي كونغو فى إطار مباريات الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الإفريقية ٢٠١٩ .

مباراة الأهلى واطلع برة

يواجه فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي نظيره أطلع برة الجنوب سوداني، في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد، في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الفتة

لا يعتبر طبق الفتة هو أبرز مظاهر الاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك؛ وتُعد "رقبة الأضحية وفخذها من أفضل قطع اللحم المستخدمة في هذه الأكلة.

ويرجع أهمية طبق الفتة إلى قدماء الفراعنة الذين اكتشفوا سر المذاق الرائع الناجم عن مزج الخبز مع الأرز واللحم، واعتبروها من الأكلات الفاخرة التي تُقدم في القصور والمناسبات الراقية.

برشلونة ونيمار

تطور جديد شهدته صفقة نيمار، أو أين سيلعب النجم البرازيلي خلال الموسم المقبل، ويبدو أن برشلونة ليس مستعدا لإنفاق حتى يورو واحد من أجل إعادة النجم البرازيلي إلى معقل الفريق الكاتالوني.