إقبال متوسط داخل منطقة قلعة قايتباي في اليوم الأول لعيد الأضحى (صور)



وأضاف في تصريح إعلامي اليوم الأحد إن منطقة قلعة قايتباى وإدارة الحدائق بالمنطقة الأثرية اتمت الاستعدادات لاستقبال الزائرين خلال عيد الاضحى المبارك وتم الانتهاء من أعمال تنسيق الحدائق داخل القلعة وتقليم النخيل في إطار إظهار المعلم الاثري الهام بالمظهر الحضاري اللائق، عمل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الزيارة وتكليف كل الأثريين والإداريين وامن وزارة الآثار من مراقبي الامن وحراس الآثار برفع درجة الاستعداد لاستقبال الزائرين وتوفير الجو الملائم للاستمتاع الزائرين بالمعلم الاثري الهام.



وأضاف أن قلعة قايتباى تعد أعلي نسبة إقبال وسط كل مناطق للإسكندرية، كما تم مد ساعات العمل ساعة إضافية لتغلق القلعة أبوابها الساعه السادسه مساء بدلًا من الساعه الخامسه وذلك بناء علي موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في ضوء حرص وزارة الآثار علي اتاحة مزيد من الوقت الزائرين للاستمتاع بالزيارة وتيسيرا علي الزائرين وبناء علي موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فإن جميع الزائرين من مواطني الدول الأفريقية يسمح لهم بدخول المناطق الأثرية بنفس قيمة تذاكر المصريين خلال عام ٢٠١٩ بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.







صرح محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، بأن منطقة قلعة قايتباي قد حققت نسبة إقبال متوسط من قبل الزائرين في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.