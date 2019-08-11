إصابة مسعف فلسطيني بقنبلة صوت واعتقال 3 مقدسيين
الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:48 م
وكالات
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أصيب مسعف فلسطيني متطوع من جمعية الهلال الأحمر بقنبلة صوت في اليد، وعدد من الشبان اليوم بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب في ساحات المسجد الأقصى.
وأفادت مصادر محلية في القدس ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان أثناء تواجدهم في ساحة قبة الصخرة في الأقصى، بعد تعرضهم للضرب.
من جانبها قالت جمعية الهلال الأحمر في وقت سابق، إن طواقمها تعاملت مع 37 إصابة، منها 14 جرى نقلها لمستشفى المقاصد، وواحدة لمستشفى لهداسا عين كارم، فيما تم علاج باقي الإصابات ميدانياً، وذلك خلال المواجهات التي وقعت في الاقصى.
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