يلا شوت الجديد NOW مشاهدة مباراة الاهلي واطلع برة الاسطورة.. بث مباشر مباراة الاهلي اليوم بدون تقطيع جودة متنوعة LIVE ON

ينتظر عشاق النادى الأهلى إنطلاق مشوار فريقهم فى بطولة دوري أبطال إفريقيا البطولة الغائبة عن خزينة النادى منذ عام 2013 والذى يحلم الجمهور الأهلاوى بتحقيق اللقب التاسع هذا الموسم، ويلاقي الأهلى نظيره إطلع برة الجنوب سودانى فى الدور التمهيدى اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ومن المقرر أن يقام اللقاء اليوم الأحد فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت مصر وسيذاع على قناة On Sport، يمكنكم متابعة البث الحى والنباشر دون تقطيع عبر الفجر الرياضي، Koora Online.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلى كالأتي :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : على معلول، رامى ربيعة، أيمن أشرف، محمد هانى

خط الوسط :عمرو السولية، حسام عاشور، حسين الشحات

خط الهجوم : رمضان صبحى، وليد سليمان، وليد أزارو

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلى وإطلع برة عبر الفجر الرياضي، البث المباشر والحى لأحداث اللقاء دون تقطيع، Kora Online، Koora Live.







