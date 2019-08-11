يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7SRY مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي رابط سريع جودة متعددة HD

بث مباشر مشاهدة قمة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي والتي يحتضنها ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة الاولى من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاحد الحادي عشر من شهر أغسطس 2019.

وقبل اللقاء يطمح تشيلسي في عبور فخ مانشستر يونايتد من أجل الإستعداد للقاء ليفربول المقرر له الأربعاء المقبل ضمن مباريات بطولة كأس السوبر الأوروبي والتي يخوضها البلوز بصفتهم حامل لقب اليوروباليج والتي حققها الفريق على حساب مواطنه أرسنال.

في الوقت الذي سيكون فيه سولسكاير مطالباً بتحقيق إنتصاره الأول في البطولة على ارضه ووسط جماهيره من أجل زيادة فرص منافسة الفريق على لقب البريميرليج الغائب عن خزائن الفريق منذ فترة زمنية طويلة والتي كان آخرها مع السير أليكس فيرجسون.

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