رينزي يقترح تشكيل حكومة وحدة في إيطاليا لتفادي الانتخابات

اقترح رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي، عضو الحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط، تشكيل حكومة وحدة مدعومة من أغلبية القوى البرلمانية في إيطاليا تسمح بالمضي قدماً في الإصلاحات وعدم اللجوء إلى إجراء انتخابات.





وأكد رينزي الذي قاد الحزب الديمقراطي في مقابلة نشرتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية اليوم الأحد، أن التصويت على الفور يمثل ضرباً من الجنون وتنصل بذلك من التوجه القومي للحزب الذي يقوده نيكولا زينجاريتي ويدعم إجراء انتخابات.

ورغم أن رينزي أكد في فاعلية في التاسع من الشهر الجاري، أن المعارضة يجب أن تستعد للانتخابات وتوضيح سبب فشل الاتحاد الحكومي بين حركة النجوم الخمسة وحزب "الرابطة"، أكد في مقابلة اليوم أن إجراء انتخابات قبل ختام العام ليس له مغزى.

وأوضح أن أفضل خيار لإيطاليا تشكيل حكومة تحظى بدعم البرلمان ودعا جميع القوى من الرابطة إلى حركة النجوم الخمسة ومن حزب فورسا إيطاليا إلى اليسار المتطرف.