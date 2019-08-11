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وائل كفوري يهنئ جمهوره والأمة الإسلامية بـ عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:40 م
وائل كفوري يهنئ جمهوره والأمة الإسلامية بـ عيد الأضحى
وائل كفوري
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الفجر الفني
 
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حرص الفنان اللبناني وائل كفوري، على تهنئة جمهوره والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، من خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر. 


وكتب وائل كفوري في تغريدته: "عيد أضحى مبارك على اللبنانيين والعرب عمومًا والمسلمين خصوصًا... أعاده الله عليكم بالخير والصحة #وائل_كفوري #عيد_الأضحى". 


على جانب آخر، يستعد وائل كفوري لإحياء حفل غنائي كبير في لبنان ضمن فعاليات ختام مهرجان القبيات الدولية، ومن المقرر إقامته اليوم الأحد 11 أغسطس الحالي.


يذكر أن آخر أعمال وائل كفوري أغنية "استشبهت فيكي‬⁩" من كلمات منير بو عساف، ومن ألحان هشام بولس، ومن توزيع داني حلو، ومكس ماستر رالف سليمان، وإخراج عبد الله غنام، ومن إنتاج مينا.


وحققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة على "يوتيوب"، بعد أن كان تم طرحها على بعض المتاجر الإلكترونية مدفوعة الأجر منذ عدة أيام.

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