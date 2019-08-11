موعد إنضمام فرجاني ساسي إلى معسكر الزمالك

يعود التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إلى مصر غدًا الإثنين بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها.





وطلب اللاعب راحة إستثنائية بعد نهاية مباراة القمة أمام الأهلي وسافر إلى بلاده بسبب تلاحم المواسم وعدم حصوله على راحة ورغبته في إلتقاط الأنفاس قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.





واعتذر اللاعب عن المشاركة في مباراة الجمعة المقبل أمام ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا على أن يلحق بمواجهة الإياب.