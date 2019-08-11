كورة أون لاين LIVE Al Ahly Cairo مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر African Champions يلا شوت الجديد رابط ماتش الاه

يلا شوت حصري تابع البث المباشر لمباراة الأهلي مع فريق أطلع بره اليوم الأحد 11 أغسطس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا YALLA LIVE.

كورة اتش دي ويدخل كلا الفريقان البطولة بأهداف مختلفة، حيث يريد النادي الأهلي تحقيق اللقب والظفر به بعد سنوات عديدة من عدم تحقيقه، بينما يرغب فريق اطلع بره في التمثيل المشرف في المرة الأولى KOOORA GOAL.

يلا شوت وكان المارد الأحمر قد فشل في الفوز باللقب، بالرغم من الوصول إلى النهائي مرتين متتاليتين في عامي 2017 و 2018، حيث تعرض للهزيمة في المرتين خلال المباراة النهائية أمام الترجي الرياضي التونسي وفريق الوداد البيضاوي المغربي KOORA LIVE.

بث الاسطورة للمباريات مباراة الأهلي وفريق اطلع بره السوداني KOORA ONLINE، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين في افتتاحية مشوارهما خلال البطولة الأفريقية YALA SHOOOT.







