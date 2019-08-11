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مشاهدة ON SPORTS بث مباشر مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر YOUTUBE مشاهدة مباراة الاهلي رابط قناة اون سبورت بدون تقطيع

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:38 م
مشاهدة ON SPORTS بث مباشر مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر YOUTUBE مشاهدة مباراة الاهلي رابط قناة اون سبورت بدون تقطيع
الاهلي واطلع بره
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يلا شوت حصري تابع البث المباشر لمباراة الأهلي مع فريق أطلع بره اليوم الأحد 11 أغسطس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا YALLA LIVE.
كورة اتش دي ويدخل كلا الفريقان البطولة بأهداف مختلفة، حيث يريد النادي الأهلي تحقيق اللقب والظفر به بعد سنوات عديدة من عدم تحقيقه، بينما يرغب فريق اطلع بره في التمثيل المشرف في المرة الأولى KOOORA GOAL.
يلا شوت وكان المارد الأحمر قد فشل في الفوز باللقب، بالرغم من الوصول إلى النهائي مرتين متتاليتين في عامي 2017 و 2018، حيث تعرض للهزيمة في المرتين خلال المباراة النهائية أمام الترجي الرياضي التونسي وفريق الوداد البيضاوي المغربي KOORA LIVE.
بث الاسطورة للمباريات مباراة الأهلي وفريق اطلع بره السوداني KOORA ONLINE، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين في افتتاحية مشوارهما خلال البطولة الأفريقية YALA SHOOOT.


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