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ارتفاع قيمة اصول صناديق الاستثمار العامة بالسعودية إلى 126.2 مليار ريال

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:36 م
ارتفاع قيمة اصول صناديق الاستثمار العامة بالسعودية إلى 126.2 مليار ريال
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الفجر الاقتصادي
 
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أظهر تقرير اقتصادي أن قيمة أصول قيمة صناديق  الاستثمار العامة في السعودية  ارتفعت بنسبة  12.7 % خلال النصف الأول من العام الجاري، مرجعة ذلك لارتفاع استثمارتها في أسواق النقد.

 

وبلغت قيمة الأصول بحسب التقرير نحو 126.11 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من  2019 ، مقابل نحو 111.86 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2018.


وبلغ عدد الصناديق العامة في السعودية 251 صندوقا، بنهاية الربع الثاني من 2019 مقابل 249 صندوقا بنهاية الربع الثاني من 2018 مسجلة زيادة في عددها بـ"صندوقين".


وارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة بنسبة 5.9 %المائة ما يعادل 7.04 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2019 مقارنة بنهاية الفترة نفسها من عام 2018، رغم تراجع عددها 13 صندوقا عاما.


وبلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 126.11 مليار ريال كأعلى مستوياتها منذ عام 2013 وذلك بحسب الإحصائيات المتوافرة من هيئة السوق المالية.

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