ذبح 3715 أضحية مجانا للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى
الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:32 م
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قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور عبدالحكيم محمود، إن المجازر ذبحت 3715 أضحية مجانا للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك في كل محافظات الجمهورية.
وأوضح عبد الحكيم - في تصريح اليوم، إن المجازر قامت بذبح (2613 من الأبقار والجاموس و1102 ماعز وأغنام وجمال)، لافتا إلى تقديم هذه الخدمة مجانا للمواطنين طوال أيام العيد، بالإضافة إلى الكشف الطبي على الأضحية لضمان سلامتها وصحة لحومها، وأيضا حافظا على البيئة من التلوث وانتشار الأمراض بدلا من الذبح في الشوارع.
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