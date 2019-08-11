رسمياً .. الاتفاق يتعاقد مع التونسي نعيم السليتي

أعلن نادي الاتفاق السعودي رسمياً، اليوم الأحد عن التعاقد رسمياً مع المحترف التونسي الدولي نعيم السليتي وذلك لتدعيم خط وسط الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2019/2020.





وجاء إعلان نادي الاتفاق عن الصفقة من خلال فيديو خاص عبر الحساب الرسمي بموقع “تويتر” ليفاجأ محبي النواخذة بالتعاقد مع السليتي في عقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة مع خيار التجديد لموسم رابع قادماً من ديجون الفرنسي.





ويجيد السليتي “27 عاماً” اللعب في مركز خط الوسط والجناح الأيسر وتتمثل مسيرته الكروية كلها في الدوري الفرنسي مع أندية ليل وديجون ووريد ستار ونادي باريس، ولعب الموسم الماضي مع فريقه 42 مباراة بمختلف البطولات وسجل 10 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمةً.

ويعد السليتي لاعباً دولياً مع منتخب تونس منذ 2016 حيثُ لعب حتى الآن 38 مباراة مع نسور قرطاج وسجل 10 أهداف.





وعلى صعيد آخر؛ يواصل نادي الاتفاق تدريباته اليومية المعتادة على ملعب النادي وذلك تحضيراً لخوض مواجهات الدوري السعودي للمحترفين بموسم الجديد الذي سينطلق يوم 22 من أغسطس الجاري.