شاطئ جمصة في الدقهلية كامل العدد أول أيام عيد الأضحى (صور)

قضى المئات من المصطافين أول أيام عيد الأضحى المبارك على شاطئ جمصة الساحلي بالدقهلية.





وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفعت درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتعليمات الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية.





وأكدت الدكتورة رحاب المزين، رئيس مجلس مدينة "جمصة" أنه تم تجهيز الحدائق العامة، وفتح المتنزهات بالمدينة أمام المواطنين وتم رفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية لاستقبال مليون زائر خلال اجازة عيد الأضحى للاستمتاع بالشواطئ.



