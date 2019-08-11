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مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر ON Sport HD Live Stream يلا شوت plus رابط سريع ماتش الأهلي ahly goal

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:29 م
مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر ON Sport HD Live Stream يلا شوت plus رابط سريع ماتش الأهلي ahly goal
مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره
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مشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي واطلع بره KOORA ONLINE، عندما يصطدم المارد الأحمر بنظيره بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره حصريًا KORA GOAL، عند انطلاقها في تمام الثامنة مساء الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي 
في الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني
في الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، رمضان صبحي، وليد سليمان، حسين الشحات
في الهجوم: وليد أزارو.
ويقدم لكم “الفجر الرياضي” بث مباشر للمباراة التي ينتظرها عشاق الكرة الأفريقية، وخاصة محبي الكرة المصرية، لمشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر KORA LIVE، للاستمتاع عبر كورة أون لاين.
مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره من خلال yalla shoot live، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة يضع بها قدمًا في دور الـ32 قبل مواجهة الإياب في جنوب السودان، للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.


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