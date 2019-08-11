مواطنون يشيدون بلحوم الزراعة: "ممتازة" (فيديو)

طرحت منافذ بيع اللحوم التابعة لوزارة الزراعة، كميات إضافية من اللحوم بجميع أنواعها، في إطار تحركات الحكومة للتخفيف على المواطنين.





وأشاد المواطنون، خلال تقرير أذاعته فضائية "ten" بجهود وزارة الزراعة، حيث قال أحد المواطنين: "الحاجة حلوة، اللحوم حلوة والأسعار حلوة".



