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مواطنون يشيدون بلحوم الزراعة: "ممتازة" (فيديو)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:30 م
مواطنون يشيدون بلحوم الزراعة: ممتازة (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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طرحت منافذ بيع اللحوم التابعة لوزارة الزراعة، كميات إضافية من اللحوم بجميع أنواعها، في إطار تحركات الحكومة للتخفيف على المواطنين.

وأشاد المواطنون، خلال تقرير أذاعته فضائية "ten" بجهود وزارة الزراعة، حيث قال أحد المواطنين: "الحاجة حلوة، اللحوم حلوة والأسعار حلوة".

وأشار مواطن آخر، إلى أن كسر السوق المصري باللحوم السوداني يعمل على خفض الأسعار، ومنع احتكار التجار، متابعًا: "اللحوم ممتازة".
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المزيد عن: وزارات محافظات لحوم زراعة أخبار مصر
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