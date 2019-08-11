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كورة star بلص: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي hd .. مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشر على كورة اون لاين | لايف

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:16 م
كورة star بلص: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي hd .. مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشر على كورة اون لاين | لايف
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد
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تابع البث المباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق تشيلسي اليوم الأحد 11 أغسطس في الساعة 5:30 مساءً على ملعب الأولدترافورد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA ONLINE.

كورة ستار ويرغب فريق تشيلسي في المنافسة على لقب البريميرليج مع مدربه الجديد فرانك لامبارد، بالرغم من العقوبة على الفريق بعدم التعاقد مع لاعبين لمدة فترتين قيد متتاليتين الماضية والقادمة YALA SHOOOT PLUS.
يلا لايف وأيضاً يريد مانشستر يونايتد في عودة هيبته في إنجلترا، بعد الموسم الكارثي الماضي، وعدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا واللعب في بطولة الدوري الاوروبي يلا شوت حصري.


كورة أونلاين وفاز نادي مانشستر سيتي باخر نسختين للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب المنافسة الشرسة مع ليفربول في الموسم الماضي KOORA LIVE، يلا تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب.


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