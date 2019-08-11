PLUS رابــط مباشر LIVE: بث مباشر تشيلسي HERE بث مباشر مانشستر يونايتد| kora hd شاهد مانشستر يونايتد وتشيلسي تابع أونلاين

تقام اليوم الاحد قمة المعارك الكروية والتي تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي والتي يستضيفها ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة الاولى من الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم.





كورة ستار KORA STAR وقبل اللقاء نجح الشياطين الحمر في تدعيم خط الدفاع بالحصول على خدمات صخرة ليستر سيتي الانجليزي هاري ماجواير.





كورة لايف KORA LIVE في الوقت الذي عوض فيه تشيلسي رحيل هازارد بالحصول على خدمات بيريزيتش نجم بروسيا دورتموند الألماني.





يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE وسيعول الانجليزي فرانك لامبارد على خدمات بعض الشباب للحصول على النقاط الثلاثة من قلعة الشياطين الحمر.





يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS فيما سيكون فريق نادي مانشستر يونايتد مطالباً بإيجاد التوليفة التي تساعده على المنافسة لإقتناص اللقب خاصةً بعد التفريط في المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.





ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة المباراة عبر روابط بي إن سبوتس إتش دي BEIN SPORTS HD بالإضافة إلى القنوات التالية :-





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