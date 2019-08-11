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موعد مباراة الاهلي‬‎ اليوم أمام "اطلع برة" بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:15 م
موعد مباراة الاهلي‬‎ اليوم أمام اطلع برة بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الأهلي‬‎
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان، اليوم الأحد 11/8/2019، في تمام الساعة 8 مساءًا، على ملعب الجيش ببرج العرب، في الدور التمهيدي للنسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي‬‎ اليوم
تُذاع مباراة الأهلي واطلع برة، في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019/2020، على قناة أون سبورت اتش دي الرياضية.

قائمة الأهلي أمام اطلع برة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - على لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - محمود وحيد - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - حسام عاشور - أليو ديانج - صالح جمعة - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - حسين الشحات - رمضان صبحي - جونيور أجايى - جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: وليد أزارو.
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