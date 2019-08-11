موعد مباراة الاهلي اليوم أمام "اطلع برة" بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:15 م
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان، اليوم الأحد 11/8/2019، في تمام الساعة 8 مساءًا، على ملعب الجيش ببرج العرب، في الدور التمهيدي للنسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم
تُذاع مباراة الأهلي واطلع برة، في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019/2020، على قناة أون سبورت اتش دي الرياضية.
قائمة الأهلي أمام اطلع برة:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - على لطفي.
خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - محمود وحيد - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي - حسام عاشور - أليو ديانج - صالح جمعة - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - حسين الشحات - رمضان صبحي - جونيور أجايى - جيرالدو دا كوستا.
خط الهجوم: وليد أزارو.
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