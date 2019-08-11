بعد تهنئة السعوديين بعيد الأضحى.. حساب المواطن يتلقى العديد من الشكاوى والاستفسارات







وطلب أحد المواطنين السعوديين من حساب المواطن البت في شكواه قائلا "أنا مسجل في حساب المواطن ومؤهل فيه ولكن لم يصرف لي شي.. فما السبب؟!

وعلى الفور رد حساب المواطن السعودي على هذه الشكوى قائلا "نريد البيانات التالية: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، آخر 5 أرقام من الآيبان البنكي المسجل في البوابة" لسهولة الخدمة والوصول لسبب المشكلة.





طريقة تغيير الأيبان البنكي

وعن طريقة تغيير الأيبان البنكي، علق حساب المواطن قائلا " يمكن تغييره عن طريق تسجيل الدخول وكتابة تفاصيل الطلب وبيانات الحساب البنكي.

وفسر حساب المواطن قائلا "بشرط أن يكون مرتبط باسم مقدم الطلب.. ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد".

التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات



عبر الخاص.. حساب المواطن يرد على استفسارات المواطنين السعوديين

نشر حساب المواطن على تويتر فيديو يتضمن تهنئة الشعب السعودي بعيد الأضحى المبارك، وانهالت التعليقات والاستفسارات حول إيداع الدعم وطريقة تغيير الايبان البنكي، مما دفع حساب المواطن يرد على معظم المواطنين عبر الخاص لإعلامهم بكافة التفاصيل المتعلقة بالشكوى الذي قام المواطن السعودي بتقديمها عبر التعليقات.

وننشر صور لبعض الأسئلة التي قام المواطنين السعوديين بكتابتها لحساب المواطن مطالبين الرد في اسرع وقت لمعرفة ما يغفلون عنه من أشياء متعلقة بحساباتهم وتأخر تسلم الدفعات الماضية.

تلقى حساب المواطن العديد من الشكاوي والاستفسارات بعد تهنئته للشعب السعودي بعيد الأضحى المبارك عبر تويتر، وانهالت التعليقات على الفيديو الذي نشره حساب المواطن؛ مطالبين خدمة عملاء حساب المواطن بالرد على أسئلتهم لسهولة الحصول على مبلغ الدعم المقدم من جانب البرنامج.