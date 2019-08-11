يلا Lampard مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد MAN وتشيلسي CH بث مباشر رابط سريع Bein Match

شاهد البث المباشر لمواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي KOORA ONLINE، في قمة مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” لموسمه الجديد، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساء الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “أولد ترافورد”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي حصريًا KORA GOAL،





ومن المتوقع أن يبدأ اليونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: روميرو

في الدفاع: آشلي يونج، جونز، أكسيل توانزيبي، ديجو دالوت

في الوسط: ماتيتش، أندرياس بيريرا، دانيال جيمس

في الهجوم: لينجارد، تاهيث تشونج، دييجو كاسترو.

بينما من المنتظر أن يدخل البلوز المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: ويلي كاباييرو

في الدفاع: زاباكوستا، كريستنتسن، فيكايو توموري

في الوسط: ماركوس ألونسو ، داني درينكووتر، باكايوكو، كينيدي

في الهجوم: باركلي، بوليسيتش، جيرو.

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بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot، ويذكر أن تشيلسي احتل المركز الثالث في الموسم الماضي، بينما جاء اليونايتد في المركز السادس.







