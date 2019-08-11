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اليوم.. عرض فيلم أحمد حلمى "خيال مآتة" فى السينما

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:10 م
اليوم.. عرض فيلم أحمد حلمى خيال مآتة فى السينما
أحمد حلمى
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الفجر الفني
 
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يعرض فيلم النجم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة" اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، في حفلة الساعة الثامنة مساء، بعد أن تم تأجيل عرضه عدة أيام، بسبب تأجيل "تقفيل" النسخة وتسليمها إلى دور العرض.
 

ويجسد أحمد حلمى شخصية جديدة ومختلفة تماماً فى السينما حيث يظهر فى فترتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والتى تبدأ ها أحداث الفيلم، والفترة الثانية يظهر كرجل عجوز وعمره 81 عامًا، ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا فى فترة 1968.


فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى
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