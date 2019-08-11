البريميرليج.. آرسنال يفوز على نيو كاسل وليستر يتعادل امام وولفرهامبتون

بدأ أرسنال مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي 2019- 2020، بتحقيق فوز ثمين خارج ميدانه على حساب نيوكاسل بهدف نظيف.





وسجل هدف أرسنال الوحيد المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 58 من شوط المباراة الثاني.





وشارك الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 71 على حساب ريس نيلسون، وفي الدقيقة 84 اخترق ماكسيمين من الجانب الأيسر ووصل إلى حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة ضعيفة في أحضان الحارس لينو.





وأجرى إيمري التغيير الثالث بإشراك جابريل مارتينيلي على حساب هنريك مخيتاريان، وواصل نيوكاسل محاولات إدراك هدف التعادل من خلال التسديد من بعيد، حيث سدد فابيان شار كرة علت المرمى في الدقيقة 86، كما سدد أيضًا ماكسيمين كرة علت المرمى في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز المدفعجية بهدف نظيف.





وفي نفس التوقيت أنتهت مباراة بين فريقي ليستر سيتي وولفرهامبتون بالتعادل السلبي ، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب ووكرز فى الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويتصدر مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط متساويا مع ليفربول ولكن يسبقه بفارق الأهداف.



