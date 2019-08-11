"المعدات الصناعية" تستحوذ على النسبة الأكبر من النشاط التجاري لإمارة دبي

كشف تحليل أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي أن سبع مجموعات من المنتجات تستحوذ على الحصة الأكبر من تجارة دبي خلال الفترة بين 2010 لغاية 2018 على رأسهم المعدات الصناعية.

وأوضحت الغرفة في بيانًا لها نقالته الجرائد الأمارتية، أن "المعدات الصناعية" بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي تجارة دبي خلال الفترة المذكورة، تلتها "السلع الرأسمالية"بنسبة 26.5%، و"السلع الاستهلاكية"بنسبة 17.3%، و"معدات وأجزاء ومستلزمات النقل" بنسبة 13.3%، و"الأغذية والمشروبات" بنسبة 5%، و"الوقود وزيوت التشحيم" بنسبة 3.3%، و"منتاجات اخري" بنسبة 0.03%.

وتعد التجارة النشاط الاقتصادي الرئيسي في دبي حيث يشكل القطاع في المتوسط حوالي 27% من إجمالي القيمة المضافة للإمارة خلال الفترة 2010 ـــ ،2018 .

وشهدت تجارة دبي نمواً سنوياً كبيراً بلغ حوالي 26.7% خلال الفترة 2000 ـــ 2008.





واكتسبت تجارة دبي الخارجية في السلع زخماً على مدى الفترة 2010 ـــ 2013 بمتوسط نمو قدره 14.1% قبل أن تبدأ في التباطؤ مجدداً خلال الفترة 2014 ـــ 2018 على خلفية التراجع في الطلب العالمي على التجارة وكذلك بسبب السياسات الحمائية للتجارة.

وكان النشاط التجاري الإجمالي في دبي حقق نموا بأقوى معدل منذ بدء مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي عام 2010، وارتفع إجمالي المؤشر من 57.9 نقطة في شهر إبريل الماضي إلى 58.5 نقطة في شهر مايو، وهي أعلى قراءة له في 52 شهرًا.