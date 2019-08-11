مواطنو جواتيمالا ينتخبون رئيساً وسط قلق بشأن العلاقات مع أمريكا
الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:07 م
وكالات
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بدأ مواطنو جواتيمالا في الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في انتخابات رئاسية تشهد منافسة شديدة، وسط حالة من عدم اليقين حول كيفية تأثير التصويت على العلاقات بين البلاد والولايات المتحدة.
ويتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الفائزان الاثنان في الجولة الأولى التي جرت في 16 يونيو الماضي، وهما السيدة الأولى السابقة التي تميل لليسار ساندرا توريس (63 عاماً) وأليخاندرو جياماتي اليميني (63 عاماً).
وحصلت توريس على 25.5% من الأصوات، مقابل حوالي 14% حصل عليها جياماتي، ولكن تشير استطلاعات الرأي إلى أن جياماتي يتقدم الآن ويمكن أن يخلف الرئيس جيمي موراليس، الذي يمنعه الدستور من ترشيح نفسه مرة أخرى في الانتخابات.
ويتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الفائزان الاثنان في الجولة الأولى التي جرت في 16 يونيو الماضي، وهما السيدة الأولى السابقة التي تميل لليسار ساندرا توريس (63 عاماً) وأليخاندرو جياماتي اليميني (63 عاماً).
وحصلت توريس على 25.5% من الأصوات، مقابل حوالي 14% حصل عليها جياماتي، ولكن تشير استطلاعات الرأي إلى أن جياماتي يتقدم الآن ويمكن أن يخلف الرئيس جيمي موراليس، الذي يمنعه الدستور من ترشيح نفسه مرة أخرى في الانتخابات.
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