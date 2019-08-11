الان Streem plus مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر 11-8-2019 الدوري الانجليزي يلاشوت بلس

رابط مباشر مباراة المتعة والإثارة والتي ستجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، مساء الأحد 11 أغسطس.





ويستضيف ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مساء الأحد في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:40 بتوقيت مكة المكرمة والـ7:40 بتوقيت الإمارات.





وكانت بطولة الدوري الانجليزي للموسم الجديد 2019/2020 قد انطلقت مساء الجمعة بمباراة ليفربول ونورويتش التي انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف حيثُ سجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفاً عند الدقيقة "19" من عمر المباراة.





وتعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي من المباريات القوية التي ستلقى عدد مشاهدات في ظل قوة الفريقين فسيكون فرانك لامبارد في مواجهة فنية قوية ضد الاسكتلندي أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر.





وانتهت آخر مواجهة بين الطرفين كانت في البريميرليج خلال شهر أبريل الماضي بالتعادل الإيجابي حيثُ سجل لمانشستر يونايتد خوان ماتا وأحرز هدف تشيلسي ماركوس ألونسو.







