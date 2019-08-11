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رئيس علماء إفريقيا: استهداف المملكة بسوء اعتداء على جميع المسلمين

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:04 م
رئيس علماء إفريقيا: استهداف المملكة بسوء اعتداء على جميع المسلمين
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أكد رئيس منتدى علماء إفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي نائب رئيس مجلس الأمة سابقاً الشيخ محمد الحافظ النَحوي أن أيّ استهداف للمملكة العربية السعودية يستهدف كلّ المسلمين على وجه العالم, مشيداً بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وتطويرهما وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والبالغ عددهم 6500 حاج وحاجة يمثلون 79 دولة من مختلف دول قارات العالم.

وقال "النحوي": نلاحظ في كل عام تطوراً كبيراً في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ولا شك أنها خدمات جليلة تعجز اللسان عن الوصف والانطباعات التي يعيشها كل مسلم وقاصد لهذه الأرض المباركة".

وعن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي يستضيف خلال هذا العام 6500 حاجة وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم قال "النحوي": يجري هذا البرنامج على أحسن ما يرام، حيث الاستقبال الحافل ابتداءً من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومروراً إلى مكة المكرمة، ووصولاً إلى المشاعر المقدسة، مشيراً إلى أن هناك تعبئة شاملة لكل الطاقات من أجل أن يكون ضيوف خادم الحرمين الشريفين في أحسن ترتيب".

وأضاف: "هنيئاً للقائمين على هذا البرنامج الإيماني والتهنئة تبدأ بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتوجيهاتهما وحرصهما لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار, كما أتقدم بالتهنئة لصاحب المعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على كرمه الدائم واهتمامه الكبير بقضايا الأمة وجهوده في ترسيخ الوسطية والاعتدال".
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