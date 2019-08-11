عاجل.. أمين جامعة الدول العربية يحمل إسرائيل التطورات الخطيرة بالأقصى



وحمل الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية مسئولية هذا التصعيد الخطير.



ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى.