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عاجل.. أمين جامعة الدول العربية يحمل إسرائيل التطورات الخطيرة بالأقصى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:05 م
عاجل.. أمين جامعة الدول العربية يحمل إسرائيل التطورات الخطيرة بالأقصى
أرشيفية
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رقية جمال
 
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى.

وحمل الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية مسئولية هذا التصعيد الخطير.
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المزيد عن: خادم الحرمين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى أمين جامعة الدول العربية
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