عاجل.. أمين جامعة الدول العربية يحمل إسرائيل التطورات الخطيرة بالأقصى
الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:05 م
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى.
وحمل الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية مسئولية هذا التصعيد الخطير.
وحمل الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية مسئولية هذا التصعيد الخطير.
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