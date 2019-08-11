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"الصحة" تخصص 16 موظفًا للتوكل عن 208 حجاج لرمي الجمرات

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:00 م
الصحة تخصص 16 موظفًا للتوكل عن 208 حجاج لرمي الجمرات
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خصصت وزارة الصحة 16 موظفًا من إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة؛ للتوكل عن المرضى المنومين في رمي الجمرات، وبلغ عدد المرضى الذين تم الرمي عنهم 208 حجاج.

وقالت الوزارة: يمرّ أعضاء التوعية الدينية على المرضى الحجاج المنومين، للتأكد من توكيلهم للغير برمي الجمرات عنهم، وإذا لم يوجد أحد يرمي عنهم؛ يتم حصر هؤلاء المرضى الحجاج لرمي الجمرات عنهم.

وأكدت أن مهام منسوبي الوزارة لا تقتصر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، بل تقدم جميع ما يمكن لخدمة ضيوف الرحمن الذين حجزهم المرض عن إتمام حجهم، وتوفير كل السبل لذلك.

يذكر أن وزارة الصحة وفرت أربعة آلاف لباس للإحرام لضيوف الرحمن، و3300 حذاء للمرضى المنومين تمنح لهم بالمجان.
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