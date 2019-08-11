الرئيس الأفغاني يستبعد تأجيل الانتخابات المقررة

استبعد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأحد، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر المقبل بسبب مفاوضات السلام الجارية بين الوفد الأمريكي وحركة طالبان.





وقال غني في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى، إن "هذه الانتخابات مهمة لإتخاذ قرارات مصيرية وصعبة بشأن عملية السلام. يجب أن يكون لأفغانستان حكومة جديدة تتخذ قرارات السلام القوية والمعقدة بصلاحيات كاملة وكرامة".

وبهذا التأكيد، قطع غني الطريق أمام الشكوك المثارة حول تعليق الانتخابات بسبب المفاوضات الجارية في الدوحة، وهي قضية أثارها بعض السياسيين الأفغان مؤخراً.

وشدد "تنتشر الشائعات بأن الأجانب يريدون هذا أو ذاك. ولن يتم تحديد مصيرنا من قبل دول أخرى؛ مستقبل هذا البلد سيتحدد هنا في أفغانستان".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحالي للبلاد، والمرشح لإعادة انتخابه، سيتنافس في هذه الانتخابات مع رئيس حكومته عبد الله عبد الله و16 مرشحاً آخرين.