كورة ستار Solskjær مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت الجديد بث الاسطورة ماتش مانشستر يونا

رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي (الجولة الأولي) يلا شوت KORA LIVE متابعة المباراة القوية والمرتقبة بين تشيلسي ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الاولي من البريميرليج، ويسعي كلا الفريقين لتحقيق انطلاقة قوية ومميزة في الدوري الأقوي في العالم، YALLA بلس SHOOT مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي عبر قناة بي ان سبورت الرياضية بدون تقطيع.

تقام المباراة بين مانشستر سيتي وتشيلسي KORA STAR على ملعب أولد ترافورد مسرح الأحلام، وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، كورة لايف MATCH مشاهدة مباراة مان يونايتد والبلوز بث حي ومباشر عتبر قناة BEIN SPORTS HD 2 وتأتي المباراة بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي YALLA PLUS لايف رابط تشيلسي ومانشستر يونايتد

حراس المرمي: دي خيا

خط الدفاع: روخو - بيساكا- ماجواير- وان بيساكا

خط الوسط: ماتيتش - ميكتوميناي - أندرياس

خط الهجوم: مارسيال - راشفورد - ماتا

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