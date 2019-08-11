كورة لايف MATCHWEEK مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر كورة جول KORA STAR رابط ماتش مانشستر وتشيلسي beIN SPO

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الأحد 11-8-2019 لايف عبر رابط كورة أون لاين kora online ، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، نحو الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، الذي سيشهد في جولته الأولى لقاء من العيار الثقيل، بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب أولد ترافورد، وذلك مساء اليوم الأحد.

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تنطلق أحداث الكلاسيكو الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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من المقرر أن يدير أنتوني تايلور مباراة مان يونايتد وتشيلسي تحكيميًا، ويمكنكم مشاهدة أحداث المباراة، من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي تو beIN SPORTS HD 2 ، كما يمكنكم مشاهدة المباراة بجودة عالية، من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي.

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من المتوقع أن يبدأ أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: دافيد دي خيا، خط الدفاع: لوك شاو - فيل جونز - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيساكا، خط الوسط الدفاعي والمحوري: بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - تاهيث تشونج، الهجوم والأجنحة: أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد.

بينما سيبدأ الريدز بقيادة المدرب الجديد فرانك لامبارد بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع: إيمرسون - دافيد لويز - أندرياس بوتكر كريستنسن - سيزار آزبيليكويتا، خط الوسط الدفاعي والمحوري: ماسون مونت - جورجينهو - ماتيو كوفاسيتش، الأجنحة والهجوم الصريح: كريستيان بوليسيتش - تامي أبراهام - بيدرو.







