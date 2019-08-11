يلا شوت بلس NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر بدون تقطيع man united vs chelsea كورة ستار بلص ON PLUS

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، نظيره تشيلسي، بالجولة الأولى في افتتاح مباريات الفريقين، بالنسخة الـ28 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد".





ويسعى "الشياطين الحمر" للفوز بالنقاط الثلاث الأولى تحت قيادة مديره الفني أولي جونار سولشاير، وإعلان نفسه كمنافس مباشر على لقب الدوري.





في المقابل، سيحاول فرانك لامبارد المدير الفني لفريق "البلوز"، في تكرار إنجاز المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في موسم 2004-2005، والذي نجح في الفوز في المرة الأولى التي يلتقي بها الناديين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وقد فاز بها تشيلسي (1-0)، وذلك في المباراة الرسمية الأولى له بعد تعيينه خلفًا لماوريسيو ساري، المدير الفني السابق للفريق.





ويمتلك مانشستر يونايتد الأفضلية أمام تشيلسي، في مبارياته الأولى، حيث لديه سجلًا حافلًا، بعدما فاز بـ20 مباراة من أصل 27 مباراة افتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعبه".





وأكد أولي سولشاير، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريقه قادرعلى تبديد شكوك الجمهور بعد فترة انتقالات هادئة، من خلال تقديم عروض ممتعة تعيد الفرحة إليهم.





وأضاف: "هناك مطالبات دائمة من الجماهير بضم لاعبين جدد، والطريقة التي يمكن من خلالها تبديد شكوكهم هي تقديم أداء جيد واللعب بالأسلوب التي نريده، عندما يرى جمهورنا ذلك فإنه يؤازر الفريق كما هو الحال دائمًا. نشعر بثقة كبيرة في أنفسنا ولا نملك أي مشاعر سلبية".





في المقابل تحدث لامبارد عن مواجهة اليونايتد، في أولد ترافورد قائلًا: "تواجدى هنا كمدرب لفريق تشيلسى فرصة عظيمة لكن لا يجب أن أضمن استمرارها، الجميع يعلم ماذا يمثل البلوز لى لكننى الآن مدرب وأرغب بالنجاح، مرحلتى كلاعب انتهت وأنا الآن أمام تحدٍ جديد فى حياتى وسأقاتل هنا".





وتابع قائلا "سأتحدث مع اللاعبين عن الأجواء والشغف وضرورة القتال من أجل الفريق والقيام بالأساسيات، سوف نذكر اللاعبين دائما بذلك".





وأضاف: "طالما استمتعت باللعب هناك، ملعب مذهل بتاريخ عريق، نحن بنفس المسار تقريبا، حيث الحال نفسه مع سولشاير هناك الذى حظى بنفس فرصتى".





ومن المتوقع أن يعتمد المدرب النرويجي لمانشستر يونايتد، سولشاير عن الوافدان الجديدان آرون وان بيساكا والمدافع الأغلى في العالم هاري ماجواير، في تشكيلة فريقه لمواجهة اليوم، حيث يبدأ اللقاء بالإسباني ديفيد دي خيا في حراسة المرمى، وخط الدفاع "هاري ماجواير - لوك شاو - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيساكا" و خط الوسط " نيمانيا ماتيتش - سكوت ماكتومناي - بول بوجبا"، وخط الهجوم "جيسي لينجارد - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد".





في الوقت الذي من المنتظر أن يخوض لامبارد، المدير الفني للبلوز بتشكيل مكون من " كيبا في حراسة المرمى، خط الدفاع" كورت زوما - إيمرسون بالمييري - أندرياس كريستنسين- سيزار آزبيليكويتا"، وخط الوسط " نجولو كانتي - جورجينهو - ماسون مونت" وخط الهجوم "كريستيان بوليسيتش - بيدرو رودريجيز - تامي أبراهام".





وفي مباريات أخرى في ختام الجولة، يحل أرسنال ضيفا على نيوكاسل في الثالثة عصرا، بينما يلتقي ليستر سيتي بفريق وولفرهامبتون في نفس التوقيت على ملعب الأول.







