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إيمري يشيد بنجم أرسنال الجديد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:53 م
إيمري يشيد بنجم أرسنال الجديد
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ريهام عبد المحسن
 
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أشاد ​أوناي إيمري​ المدير الفني لآرسنال بنجم الفريق داني ​سيبايوس​ وشدد على أنه من نوعية اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق.

وقال إيمري في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس : "لدى سيبايوس عقلية قوية جدا، يوم الأحد الماضي عندما تلقى ركلة قوية على كاحله اعتقدت أن كاحله قد انكسر؛ لكن بعد يوم، كان يتدرب وقال أنه بخير ويرغب في التدريب. إنه يظهر لنا كل يوم طموحه الكبير. أعتقد أننا بحاجة إلى لاعبين مثله".

واختتم إيمري تصريحاته قائلاً : "نحن سعداء للغاية ونحن سعداء بما فعله النادي في سوق الانتقالات الصيفية المنصرم".
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