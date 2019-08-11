كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي لايف.. PREMIER LEAGUE





يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت بلس، اليوم السبت في اطار مبارايات الجولة الأولى لمنافسات الدوري الأنجليزي، ويسعى الفريقيان لتقديم انطلاقة قوية هذا الموسم بعد التراجع الكبير في مستوى الثنائي وابتعادهم عن المنافسة خلال المواسم القليلة الماضية لصالح مانشستر سيتي .





موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها





تقام مباراة مانشستر يوناتيد وتشيلسي اليوم الاحد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد وتذاع عبر beIN SPORTS HD 2





تشكيل فريق مانشستر يوناتيد المتوقع أمام تشيلسي

دافيد دي خيا

لوك شاو - فيل جونز - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيساكا

بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - تاهيث تشونج

أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد





بينما من المنتظر أن يدخل تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

فكيبا

إيمرسون - دافيد لويز - أندرياس بوتكر كريستنسن - سيزار آزبيليكويتا

ماسون مونت - جورجينهو - ماتيو كوفاسيتش

كريستيان بوليسيتش - تامي أبراهام - بيدرو





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