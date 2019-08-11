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رسميا.. إطلاق نسخة "بابجى لايت" في العديد من المناطق الجديدة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:26 م
رسميا.. إطلاق نسخة بابجى لايت في العديد من المناطق الجديدة
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أطلقت شركة Tencent رسميا نسخة PUBG Mobile Lite للعمل على الهواتف الذكية ذات ذاكرة وصول عشوائى أقل من 2 جيجابايت.

واللعبة متاحة الأن على متجر بلاي ستور فى العديد من مناطق جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وشمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية، بحسب موقع theverge الأمريكي.

وستكون اللعبة متاحة قريبا في أمريكا الشمالية والوسطى قريبًا، حيث تم تصميم الإصدار الخفيف من بابجى باستخدام Unreal Engine 4، ولكن حجم حزمة التثبيت يبلغ 490 ميجابايت فقط.

وتأتي اللعبة مع خريطة أصغر مصممة لـ 60 لاعبًا، مقابل 100 لاعب يمكن أن تستوعبها اللعبة القياسية على الخريطة، لذلك فإذا لم تلعب PUBG Mobile حتى الآن نظرًا لمتطلبات الأجهزة، فسيسعدك أن تعلم أن اللاعبين الجدد الذين انضموا إليها سيكونون مؤهلين للحصول على العديد من المكافآت.
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