رابط ON SPORTS HD مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر كورة لايف COOL KORA D رابط ماتش الاهلي يوتيوب اون سبورت

مشاهدة البث المباشرة لمباراة الأهلي مع فريق أطلع بره اليوم الأحد 11 أغسطس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا YALA KOORA.





يلا شوت حصري ويرغب النادي الأهلي في تحقيق اللقب الإفريقي الغائب عن خزائن الفريق لفترة طويلة، من أجل إستعادة جماهيره الكبيرة حول العالم في جميع الدول KOORA LIVE.





كورة أونلاين بينما يشارك فريق أطلع بره في البطولات الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، ويعد هذا إنجازا كبيرا لفريق جنوب السودان، وسوف تقام المباراتين الذهاب والاياب في مصر بعد طلب الفريق السوداني YALA SHOOOT PLUS.





كورة ستار وكان آخر لقب افريقي حققه المارد الأحمر في موسم 2014، بعد الفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق سيوي سبورت في النهائي، مباراة الأهلي وفريق اطلع بره في دوري أبطال أفريقيا KOORA STAR



