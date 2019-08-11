"التضامن": 17 أغسطس أولى رحلات عودة الحجاج لأرض الوطن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، استئناف لجان مطاري جدة والمدينة عملها مع بدء رحلات عودة حجيج الجمعيات إلى القاهرة وإلى المدينة المنورة، حيث من المقرر بدء عمل الجسر الجوى لرحلات حجاج الجميعات، حيث تبدأ أولى الافواج الذين لم يسافروا الى المدينة في السفر في 15 أغسطس الجاري كما أنه من المقرر أن تعود أولى رحلات حجاج الجمعيات إلى أرض الوطن في 17 أغسطس الجاري على أن تتوالى رحلات العودة لارض الوطن تباعا.





وكان أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الإجتماعى، أن حجاج بيت الله الحرام من حجيج الجمعيات الاهلية بدءوا منذ فجر اليوم أول أيام عيد الاضحى فى رمى الجمرات فى أول أيام التشريق بعد الانتهاء من أداء ركن الحج الاعظم، مشيرا إلى أن اعضاء البعثة متواجدين مع الحجيج ميدانيا حيث يتم تقديم كافة الخدمات لهم لمناسك الحج فى سهولة ويسر ووسط إجراءات وتعاون مع الجانب السعودي.





وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد اجرت اتصالا هاتفيا وبعثة الوزارة الرسمية لحج الجمعيات للإطمئنان على الحجيج خاصة عقب هطول الامطار الغزيرة على مشعر عرفات أثناء تأدية الحجيج لركن الحج الاعظم؛ كما اطمأنت على نجاح نفرة الحجيج من عرفات الى المزدلفة والتى تمت بيسر وصولا إلى منى؛ حيث تم تسكين الحجيج فى مخيامتهم كما انتهى الحجيج من رمى جمرة العقبة الكبرى.





ويتابع عبد الموجود الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ خطة بعثة الوزارة لتفويج حجيج الجمعيات الاهلية من مشعر منى إلى مكة المكرمة والتى ستتم مع فجر يوم الثلاثاء بالنسبة للحجيج من المتعجلين وصباح الاربعاء للحجيج من غير المتعجلين عقب الانتهاء من رمى الجمرات بمنى، حيث تعد بعثة التضامن لحجاج الجمعيات الاهلية من الحجاج المتعجلين وكذلك التأكد من عمل طواف الافاضة للحالات الخاصة.



