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إصابة 10 مواطنين بجروح قطعية أثناء ذبح الأضاحي بالشرقية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:27 م
إصابة 10 مواطنين بجروح قطعية أثناء ذبح الأضاحي بالشرقية
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إسلام علي
 
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استقبلت مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، 10 حالات من قرى متنوعة مصابين بجروح قطعية باليدين نتيجة ذبح الأضاحي، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وخروج من المستشفى.

وتلقى العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس، يفيد وصول 10 مواطنين من قري متنوعة بدائرة المركز، لمستشفي بلبيس العام مصابين بجروح قطعية باليدين، نتيجة ذبح الأضاحي، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.
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