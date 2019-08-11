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للمرة الثالثة.. انفصال مايلي سيروس وهيمسورث

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:25 م
للمرة الثالثة.. انفصال مايلي سيروس وهيمسورث
مايلي سيروس وهيمسورث
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سكاي نيوز
 
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انفصل الممثل الأسترالي ليام هيمسورث عن نجمة الغناء الأميركية مايلي سايروس، للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة بعد أقل من عام على زواجهما.

 

وأكد متحدث عن الفنانة إن الزوجين قررا الانفصال، مشيرا إلى أنها اعتبرا أنه من الأفضل القيام باستراحة، بعيدين عن بضعهما، بينما يركزان على "نفسيتيهما ومسيرتيهما المهنية".

 

وكان ليام هيمسورث، الذي لعب دور البطولة في أفلام "ألعاب الجوع" أو "هانغر غيمز"، في علاقة متقطعة مع مايلي سايروس منذ أكثر من عقد، حيث واعد هيمسوارث المغنية  الشابة أثناء تصوير فيلم "الأغنية الأخيرة" (ذا لاست سونغ) عام 2009، وانفصلا في منتصف عام 2010، ثم ارتبطا مجددا وأعلنا خطوبتهما في عام 2012 وانفصلا ثانية في عام 2013، قبل أن يعود إليها مجددا في أواخر عام 2015.

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