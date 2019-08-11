روسيا تبتكر قمرا اصطناعيا "ذاتي التدمير"
الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:20 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
ابتكرت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوزموس"، قمرا اصطناعيا لديه القدرة على تدمير نفسه ذاتيا بعد انتهاء عمره الافتراضي.
ويتيح القمر الاصطناعي الروسي الجديد حلا
لمشكلة تواجه وكالات الفضاء العالمية، وهي ما تعرف بـ"حطام الفضاء".
وذكرت وسائل إعلام روسية أن المواد المستخدمة
في صنع القمر الاصطناعي الجديد ستختفي عندما لا تعد صالحة للاستخدام.
ويقلل هذا الأمر من الأجسام الطائرة التي
تدور في الفضاء بعد خروجها عن الخدمة.
وجاء الكشف عن القمر الاصطناعي عندما تم
تسجيل براءة اختراع لوكالة الفضاء الروسية لدى الخدمة الفيدرالية الخاصة بالملكية الفكرية
في روسيا.
وتظهر شهادة براءة الاختراع أن القمر الصناعي
الجديد سيصنع من مواد قابلة للتحول من الحالة الصلبة إلى الغازية، دون المرور بحالة
السيولة، مما يعني تبخره في الفضاء بعد إنجاز المهمات المطلوبة منه.
Advertisements
المزيد عن: قمر اصطناعي روسيا ذاتي التدمير
- إطلاق صاروخ "بروتون" الروسى حاملا قمر صناعى أمريكى
- سبيس إكس تطلق قمرا اصطناعيا تايوانيا بصاروخ قابل للإطلاق مرة أخرى
- روسيا: إطلاق ناجح لصاروخ فضائي من قاعدة جديدة
- خطأ فني "مخجل" يكلف روسيا أكثر من 40 مليون دولار
- عاجل.. روسيا تدرس إطلاق أقمار صناعية فوق الصواريخ العابرة للقارات
- روسيا ترجئ إطلاق القمر الاصطناعي "زوند- إم" لدراسة الشمس
- عاجل - السعودية | السباق إلى القمر.. استيطان أمريكي وإنجاز سعودي وتأهب روسي
- عاجل.. روسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى الفضاء