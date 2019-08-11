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بث مباشر.. الملك سلمان يستقبل قيادات أمن الحج في منى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:15 م
بث مباشر.. الملك سلمان يستقبل قيادات أمن الحج في منى
الملك سلمان
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المزيد عن: منى قيادات أمن الحج الملك سلمان السعودية الحجاج
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