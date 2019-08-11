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راتب خرافي.. تعرف على تفاصيل مفاوضات الزمالك ورامون دياز المادية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:16 م
راتب خرافي.. تعرف على تفاصيل مفاوضات الزمالك ورامون دياز المادية
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الفجر الرياضي
 
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كشف مسئولو نادى الزمالك، مفاوضاتهم مع عدد من المدربين الأجانب، للاستقرار على المدرب الجديد، وذلك قبل الإعلان عنه رسميا الثلاثاء المقبل.

 

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، أن رامون دياز اقترب من تدريب الزمالك ولكن ينقص فقط بعض التفاصيل لإتمام التعاقد.

 

وأكد المصدر أن دياز سيحصل علي 2 مليون يورو أي مايعادل 37 مليون جنيه مصري مع إصطحاب 7 مساعدين له.

 

وعقد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، ومعه شقيقه أحمد عضو المجلس السابق، اجتماعات مع العديد من المدربين الأجانب، خارج مصر وتم تسجيل جميع الجلسات، معهم وتم التواصل لاتفاق على جميع الأمور إلا أن الأرجنتينى رامون دياز يعد هو الأقرب لتولى المهمة، وخاصة أن فيريرا يفضل الإبتعاد عن التدريب رغم أنه تلقى عروض عديدة مرخرا وبمبالع مالية كبيرة .

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