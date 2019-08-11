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الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: اقتحام باحات الأقصى تجسيد لصفقة القرن

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:10 م
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: اقتحام باحات الأقصى تجسيد لصفقة القرن
رمزي رباح
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رقية جمال
 
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قال رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن اقتحام باحات المسجد الأقصى اليوم، هو الاعتداء الأخطر الذي وقع حتى الآن ضد المسجد الأقصى وحرمته.

وأضاف "رباح"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الغد"، اليوم الأحد، أن هذا الاعتداء يحدث في يوم قدسي بالنسبة للمسلمين وهو عيد الأضحى المبارك، واختيار هذا اليوم لمحاصرة المسلمين وإقامة الطقوس التلمودية بباحات المسجد الأقصى رسالة تؤكد أن الهدف الرئيسي هو تهويد المسجد الأقصى.

وتابع، أن ما يجري هو تجسيد لصفقة القرن، وترجمة لقرار "ترامب" العدواني المعادي للشعب الفلسطيني والامة العربية بإعلان القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي لإسرائيل اليد المطلقة ان تفعل ما تشاء، معتبرًا أن ما يجرى محاولة لجس النبض لمعرفة الردود والتداعيات، مشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني أمام محاولات اقتحام باحات المسجد الأقصى، ومتابعة ردود الفعل العربية والإسلامية.
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