نجم مانشستر سيتي يمهد طريق جاريث بيل للرحيل عن ريال مدريد

بدأ مسئولو نادي بايرن ميونخ الألماني، في التفكير بشكل جاد للتعاقد مع النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد، في الانتقالات الحالية ليكون أحد معوضي رحيل فرانك ريبيري وأرين روبن.

وحدد بايرن ميونخ لاعب مانشستر سيتي، لوريه ساني كخيار أول لسد ثغرة هذا المركز، إلا أن تعرض اللاعب لإصابة قوية رفقة مانشستر سيتي في افتتاح الموسم ببطولة الدرع الخيرية حال دون ذلك، وجعله يتجه للخيارات الأخرى.

ويغيب ساني عن الملاعب لما يقارب ال7 أشهر، عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وهو ما دفع بايرن ميونخ للتحرك سريعا نحو إيفان بيريزيتش مع دخول بيل في الصورة.

ويبقى تواجد جاريث بيل في ريال مدريد عبء على المدرب الفرنسي زيدان، والذي أخرج اللاعب الويلزي من حساباته تماما ويدفعه للرحيل عن النادي في الوقت الحالي.

العقبة الوحيدة التي ستواجه بايرن ميونخ، هي راتب اللاعب المرتفع والذي سيحاول العملاق البافاري تقليله والتفاوض حوله في الوقت الحالي، لأنه غير قادر على دفع راتب اللاعب مع ريال مدريد.