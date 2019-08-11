في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:05 م
تصوير : ياسمين عليوة
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شهدت حديقة الحيوان اليوم، إقبالا كثيفا من المواطنين على زيارة بيت الأسد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ورصدت "الفجر"، مظاهر إقبال المواطنين في الصور الآتية:
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