في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)





ورصدت "الفجر"، مظاهر إقبال المواطنين في الصور الآتية:

شهدت حديقة الحيوان اليوم، إقبالا كثيفا من المواطنين على زيارة بيت الأسد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.