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في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:05 م
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
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تصوير : ياسمين عليوة
 
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شهدت حديقة الحيوان اليوم، إقبالا كثيفا من المواطنين على زيارة بيت الأسد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ورصدت "الفجر"، مظاهر إقبال المواطنين في الصور الآتية:
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
في أول أيام العيد.. إقبال كثيف من المواطنين على بيت الأسد بحديقة الحيوان (صور)
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المزيد عن: عيد الأضحي المبارك حديقة الحيوان بيت الاسد
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